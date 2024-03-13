Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarayönü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Sarayönü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarayönü Belediye Başkan Adayı Salih Ülker kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SALİH ÜLKER KİMDİR?

Salih Ülker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarayönü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARAYÖNÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarayönü adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarayönü Belediye Başkan Adayı Salih Ülker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.