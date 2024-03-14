Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şalpazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Ahmet Kıran kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KIRAN KİMDİR?

Ahmet Kıran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şalpazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞALPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şalpazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Ahmet Kıran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.