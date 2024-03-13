Saadet Partisi Özvatan adayı Vedat Ali Tur kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Özvatan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Özvatan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Özvatan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Özvatan Belediye Başkan Adayı Vedat Ali Tur kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEDAT ALİ TUR KİMDİR?

Vedat Ali Tur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Özvatan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÖZVATAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Özvatan adayı belli oldu. Saadet Partisi Özvatan Belediye Başkan Adayı Vedat Ali Tur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.