Saadet Partisi Orhaneli adayı Ömer Din kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Orhaneli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Orhaneli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Orhaneli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ömer Din kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER DİN KİMDİR?

Ömer Din, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Orhaneli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ORHANELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Orhaneli adayı belli oldu. Saadet Partisi Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ömer Din oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.