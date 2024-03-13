Saadet Partisi Odunpazarı adayı İsmail Satekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Odunpazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Odunpazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Odunpazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Satekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL SATEKİN KİMDİR?



İsmail Satekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Odunpazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ODUNPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Odunpazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Satekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.