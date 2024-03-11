Saadet Partisi Manavgat adayı İbrahim Maslak kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Manavgat belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Manavgat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Manavgat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı İbrahim Maslak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM MASLAK KİMDİR?

İbrahim Maslak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Manavgat belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MANAVGAT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Manavgat adayı belli oldu. Saadet Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı İbrahim Maslak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.