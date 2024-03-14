Saadet Partisi Malkara adayı Özay Dilber kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Malkara belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Malkara belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Malkara adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Malkara Belediye Başkan Adayı Özay Dilber kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZAY DİLBER KİMDİR?

Özay Dilber, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Malkara belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MALKARA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Malkara adayı belli oldu. Saadet Partisi Malkara Belediye Başkan Adayı Özay Dilber oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.