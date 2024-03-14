Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Maçka belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Maçka adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Maçka Belediye Başkan Adayı Hikmet Aydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HİKMET AYDIN KİMDİR?

Hikmet Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Maçka belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MAÇKA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Maçka adayı belli oldu. Saadet Partisi Maçka Belediye Başkan Adayı Hikmet Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.