Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kuyucak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Kuyucak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kuyucak Belediye Başkan Adayı Süleyman Dal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN DAL KİMDİR?

Süleyman Dal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kuyucak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KUYUCAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kuyucak adayı belli oldu. Saadet Partisi Kuyucak Belediye Başkan Adayı Süleyman Dal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.