Saadet Partisi Korkuteli adayı Mehmet İslamoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Korkuteli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Korkuteli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Korkuteli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Korkuteli Belediye Başkan Adayı Mehmet İslamoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET İSLAMOĞLU KİMDİR?

Mehmet İslamoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Korkuteli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KORKUTELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Korkuteli adayı belli oldu. Saadet Partisi Korkuteli Belediye Başkan Adayı Mehmet İslamoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.