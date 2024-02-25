Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir?

Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Konya Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAADET PARTİSİ KONYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Konya adayı belli oldu. Saadet Partisi Konya Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Karaduman oldu.

SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?



Adana: Hüseyin Acarlar

Adıyaman: Haşim Asnuk

Afyon: Beytullah Karataş

Ankara: Cafer Güneş

Antalya: Ersan Bilgin

Artvin: Gültekin Soydan

Aydın: Fatih Karahan

Bilecik: Ethem Ersöz

Bingöl: Mehmet Eser

Bitlis: Emrah Yurci

Bolu: İsa Sayın

Bursa: İkram Akkaya

Çanakkale: Şaban Sarı

Çankırı: Mustafa Ünver

Çorum: Faruk Cıdık

Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat

Edirne :Tezcan Karakütük

Elazığ: Abdullah Akın

Şanlıurfa: Resul Bebe

Siirt: Tahsin Bayar

Sinop: Barbaros Baltacı

Sivas: Melih Seçilmiş

Şırnak: Mücahit Sansur

Tekirdağ: Ahmet Akçay

Tokat: Selim Işık

Trabzon: Recep Yakuphan

Tunceli: Muhammed Nedim Sadak

Uşak: Ramazan Yavuz Acar

Van: Özay İlhan

Yalova: Celal Korkmaz

Yozgat: Ziya Koçak

Zonguldak: Cem Dereli

ABDÜLKADİR KARADUMAN KİMDİR?

Abdulkadir Karaduman 1992, Pütürge, Malatya doğumlu Türk siyasetçi ve TBMM 27. Dönem Saadet Partisi Konya milletvekilidir.

İlköğretim ve ortaöğrenimini Malatya'da gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çankaya Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini almaya devam etmektedir. Saadet Partisi'nin çeşitli görevlerinde yer almıştır. Abdulkadir Karaduman orta seviyede İngilizce ve az düzeyde Farsça bilmektedir.

Abdülkadir Karaduman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Konya belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.