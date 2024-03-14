Saadet Partisi Kavaklıdere adayı Ahmet Ergin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Kavaklıdere belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kavaklıdere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Kavaklıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Ahmet Ergin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ERGİN KİMDİR?

Ahmet Ergin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kavaklıdere belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAVAKLIDERE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kavaklıdere adayı belli oldu. Saadet Partisi Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Ahmet Ergin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.