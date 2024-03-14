Saadet Partisi Kabadüz adayı Ethem Eyigün kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Kabadüz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kabadüz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Kabadüz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kabadüz Belediye Başkan Adayı Ethem Eyigün kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ETHEM EYİGÜN KİMDİR?

Ethem Eyigün, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kabadüz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KABADÜZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kabadüz adayı belli oldu. Saadet Partisi Kabadüz Belediye Başkan Adayı Ethem Eyigün oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.