Saadet Partisi İnegöl adayı Hasan Eroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir İnegöl belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İnegöl belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir İnegöl adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN EROĞLU KİMDİR?

Hasan Eroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İnegöl belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İNEGÖL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İnegöl adayı belli oldu. Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.