Saadet Partisi Güdül adayı Aytekin Can kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Güdül belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Güdül belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Güdül adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Güdül Belediye Başkan Adayı Aytekin Can kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYTEKİN CAN KİMDİR?

Aytekin Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Güdül belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜDÜL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Güdül adayı belli oldu. Saadet Partisi Güdül Belediye Başkan Adayı Aytekin Can oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.