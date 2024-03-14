Saadet Partisi Dargeçit adayı İdris Yücel kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Dargeçit belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dargeçit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Dargeçit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dargeçit Belediye Başkan Adayı İdris Yücel kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İDRİS YÜCEL KİMDİR?

İdris Yücel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dargeçit belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DARGEÇİT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dargeçit adayı belli oldu. Saadet Partisi Dargeçit Belediye Başkan Adayı İdris Yücel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.