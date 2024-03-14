Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çaykara belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Çaykara adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi ÇaykaraBelediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET NURİ KADIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Nuri Kadıoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çaykara belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAYKARA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çaykara adayı belli oldu. Saadet Partisi ÇaykaraBelediye Başkan Adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.