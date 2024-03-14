Saadet Partisi Bozova adayı İsmail Ercan kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Bozova belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bozova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Bozova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bozova Belediye Başkan Adayı İsmail Ercan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL ERCAN KİMDİR?

İsmail Ercan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bozova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BOZOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bozova adayı belli oldu. Saadet Partisi Bozova Belediye Başkan Adayı İsmail Ercan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.