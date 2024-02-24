Saadet Partisi Artvin belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Artvin adayı Gültekin Soydan kimdir?
Saadet Partisi'nin Artvin belediye başkan adayı, Artvin ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Artvin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı Gültekin Soydan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!
Saadet Partisi Artvin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Artvin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı Gültekin Soydan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...
SAADET PARTİSİ ARTVİN ADAYI KİMDİR?
Saadet Partisi'nin Artvin adayı belli oldu. Saadet Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı Gültekin Soydan oldu.
SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Adana: Hüseyin Acarlar
Adıyaman: Haşim Asnuk
Afyon: Beytullah Karataş
Ankara: Cafer Güneş
Antalya: Ersan Bilgin
Artvin: Gültekin Soydan
Aydın: Fatih Karahan
Bilecik: Ethem Ersöz
Bingöl: Mehmet Eser
Bitlis: Emrah Yurci
Bolu: İsa Sayın
Bursa: İkram Akkaya
Çanakkale: Şaban Sarı
Çankırı: Mustafa Ünver
Çorum: Faruk Cıdık
Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat
Edirne :Tezcan Karakütük
Elazığ: Abdullah Akın
Şanlıurfa: Resul Bebe
Siirt: Tahsin Bayar
Sinop: Barbaros Baltacı
Sivas: Melih Seçilmiş
Şırnak: Mücahit Sansur
Tekirdağ: Ahmet Akçay
Tokat: Selim Işık
Trabzon: Recep Yakuphan
Tunceli: Muhammed Nedim Sadak
Uşak: Ramazan Yavuz Acar
Van: Özay İlhan
Yalova: Celal Korkmaz
Yozgat: Ziya Koçak
Zonguldak: Cem Dereli
GÜLTEKİN SOYDAN KİMDİR?
Gültekin Soydan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Artvin belediye başkan adayı olmuştur.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.