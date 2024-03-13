Saadet Partisi Akhisar adayı Hüseyin Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Akhisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Akhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Hüseyin Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akhisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akhisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.