RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir?

RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? sorularına yanıt ararken RTÜK hakkında detaylar haberimizde...

RTÜK KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

İncelenen Yasa'nın 1. maddesiyle Anayasa'nın 133. maddesine eklenen fıkraya göre, "Radyo ve televizyon faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur."

RTÜK ÜYELERİ KİMLERDİR?

Ebubekir ŞAHİN, Üst Kurul Başkanı

Orhan KARADAŞ, Üst Kurul Başkan Vekili

Ali ÜRKÜT, Üye

Deniz GÜÇER, Üye

İlhan TAŞCI, Üye

Mehmet DANİŞ, Üye

Nurullah ÖZTÜRK, Üye

Okan KONURALP, Üye

Taha YÜCEL, Üye