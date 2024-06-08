RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir?
Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar RTÜK üyeleri kimdir? RTÜK kaç üyeden oluşur? sorularına yanıt ararken RTÜK hakkında detaylar haberimizde...
RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? sorularına yanıt ararken RTÜK hakkında detaylar haberimizde...
RTÜK KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?
İncelenen Yasa'nın 1. maddesiyle Anayasa'nın 133. maddesine eklenen fıkraya göre, "Radyo ve televizyon faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur."
RTÜK ÜYELERİ KİMLERDİR?
Ebubekir ŞAHİN, Üst Kurul Başkanı
Orhan KARADAŞ, Üst Kurul Başkan Vekili
Ali ÜRKÜT, Üye
Deniz GÜÇER, Üye
İlhan TAŞCI, Üye
Mehmet DANİŞ, Üye
Nurullah ÖZTÜRK, Üye
Okan KONURALP, Üye
Taha YÜCEL, Üye