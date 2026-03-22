Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Bir sokak röportajı sırasında iki gencin, röportaj yapan kişiyi tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Kaydedilen görüntülerde, röportaj sırasında iki gencin herhangi bir tartışma olmadan sözlü şekilde sertleştiği görüldü. Gençlerin, röportaj yapan kişiye yönelik ifadeleri dikkat çekti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİLER

Videoda gençlerin, "Sen bir daha burada böyle giyinme. Zaten ayağımda kelepçe var, seni delik deşik etmeyeyim burada" sözleriyle tehditte bulunduğu duyuldu. O anlar izleyenler tarafından endişe verici bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, bu tür tehdit içeren davranışlara karşı daha ciddi önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Olay, sokak röportajlarında güvenlik konusunu yeniden gündeme getirirken, benzer içeriklerde yaşanabilecek riskler tartışılmaya başlandı.