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Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı?

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Rize'de PTT binasında 2 kişinin hayatını kaybettiği olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı?

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi.Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı?

RİZE PTT SALDIRI ANI VİDEOSU VAR MI?

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs görevlilerle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaralarken, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 çalışanı ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs için arama çalışmalarına başladı.

Meydana gelen saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan ile çalışanlar arasında bir arbede yaşandığı sonrasında şahsın belinden çıkarttığı silah ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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