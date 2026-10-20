Ripple’ın dolar stablecoin’i RLUSD Türkiye’de işlem görmeye başladı

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Mobil ve web platformunda işleme açıldı

Inveo Kripto CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Cantürk, RLUSD alım satımının şirketin mobil uygulaması ve web platformu üzerinden başladığını duyurdu. Şirket, kurumsal yatırımcılar ve platformlar için RLUSD’de tezgâh üstü (OTC) işlemlerde de likidite sağlayacağını açıkladı.

Cantürk, iş birliğiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ripple gibi küresel bir devi, Türkiye’nin stablecoin, tokenizasyon ve yeni nesil kripto altyapısındaki büyük potansiyeli ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Lansmanda Ripple adına Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick de yer aldı.

RLUSD nedir?

RLUSD, Ripple’ın Aralık 2024'te piyasaya sürdüğü, ABD dolarına 1:1 endeksli bir stablecoin. Token, Ripple’ın tamamına sahip olduğu Standard Custody & Trust Company tarafından ihraç ediliyor. Bu şirket, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’nın (NYDFS) verdiği tröst lisansı altında faaliyet gösteriyor.

RLUSD, XRP Ledger ve Ethereum ağlarında işlem görüyor. Şirket, token’ın ABD’de Temmuz 2025'te yasalaşan stablecoin düzenlemesi GENIUS Act ile uyumlu olduğunu belirtiyor. CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 2,4 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye’de stablecoin ve tokenizasyon gündemi

Stablecoin’ler, kripto piyasasında işlem ve transfer aracı olarak en yaygın kullanılan varlıklar arasında yer alıyor. Son dönemde regüle ihraççıların çıkardığı stablecoin’lere kurumsal ilgi artıyor.

Inveo Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yayımladığı Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alıyor.