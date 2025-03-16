Rekabet Kurulu Netflix, BluTV, Amazon, Exxen hakkında neden soruşturma başlattı?

Rekabet Kurulu, dijital yayın platformları Netflix, BluTV, Amazon Prime ve Exxen hakkında önemli bir soruşturma başlattı. 27 Şubat 2025 tarihli toplantıda alınan bu karar, içerik sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmaların rekabeti ihlal edip etmediğini incelemeyi amaçlıyor. Peki, Rekabet Kurulu Netflix ve diğer platformlara neden soruşturma açtı?

REKABET KURULU NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATTI?

Rekabet Kurulu, 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında, dijital platformların lisans anlaşmaları ve içerik sağlayıcılarıyla ilişkilerini mercek altına aldı. Özellikle Netflix'in, yapımcılar ve telif hakkı sahipleriyle yaptığı lisans anlaşmalarında münhasırlık koşulları ileri sürüp sürmediği ve platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımlar aleyhine kayırıp kayırmadığı değerlendirilecek.