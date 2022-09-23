RDM nedir? RDM'nin anlamı nedir? Askerde RDM kimler olur?

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RDM NEDİR?

RDM kavramı, acemi birliğinde bedenlerine zarar verdiği tespit edilen askerlere verilen bir isimdir. Bu kavramının açılımı, Rehabilitasyon Danışma Merkezi'dir. Bu askerlerimiz farklı bir eğitim sürecinden geçerler. RDM askerlerin farklı bölüğe alınmalarının sebebi, diğerleriyle sorun yaşamamaları ve olay çıkarmamaları içindir.

ASKERDE RDM KİMLER OLUR?

Askerde bu merkezde bireylere yapılan sağlık testlerinin ardından kişinin vücudunda faça, kesik, veya kendine zarar vererek yapmış olduğu dövmeler gibi sorunların tespit edilmesi halinde bu kişiler RDM asker olarak adlandırılmaktadır ve bu kişilere RDM raporu verilir.