Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. 2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirdi. Peki, Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır?

Bir süredir ortalarda görünmeyen İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı. 2 ay boyunca muayeneden geçen Yalçıntaş'ın ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hastalığı hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, denge ve işitme problemleri yaşadığını söyledi. Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır?

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Tıbbi olarak herpes zoster oticus olarak bilinen ramsay hunt sendromu, suçiçeği ve zona hastalığına da neden olan varicella zoster virüsünün kulak çevresi, yüz veya ağızda döküntüye ve yüz felcine neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık 1907 yılında tanımlanmış olup, adını James Ramsay Hunt isimli Nöroloji uzmanından almıştır.

Çocukken geçirilen suçiçeğine neden olan virüs (Varicella- zoster virüsü) sinirlerde yıllarca hareketsiz şekilde kalabilir. Uykuda olan bu virüsün yeniden etkinleşmesi sonucunda zona hastalığı ortaya çıkar. Bu virüsün yüz sinirlerine yayılması sonucunda Ramsay Hunt Sendromu meydana gelir.