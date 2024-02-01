Ramazan Pişkin öldü mü? Ramazan Pişkin yaşıyor mu, neden öldü? Ramazan Pişkin ölüm sebebi ne?

Ramazan Pişkin öldü mü? Sorusu, Ramazan Pişkin hakkında özellikle gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyarbakır Ulu Cami'de çektiği videolarla tanınan Pişkin olayı hakkındaki detaylar gündeme geliyor. Peki, Ramazan Pişkin öldü mü? Ramazan Pişkin yaşıyor mu, neden öldü? Ramazan Pişkin ölüm sebebi ne?

RAMAZAN PİŞKİN ÖLDÜ MÜ?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Valiliği de Pişkin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Pişkin, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

RAMAZAN PİŞKİN OLAYI NEDİR?

Olay, saat 14.00 sıralarında İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Diyarbakır Ulu Cami'de çektiği videolarla tanınan Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.