Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli?
Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi İzmir-Narlıdere Belediye Başkan adayı olan Ramazan Duran'ın kim olduğu merak konusu oldu. Duran'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılmaktadır.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
RAMAZAN DURAN KİMDİR?
Ramazan Duran, Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.