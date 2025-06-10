POMEM sınav yeri sorgulama! POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakat yerleri doğrulama nasıl yapılır?

POMEM sınav yeri sorgulama! POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakat yerleri doğrulama nasıl yapılır?
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2025 yılı itibarıyla emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. POMEM mülakat yerleri, Polis Akademisi tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. Adaylar, sınavlara hazırlanırken en çok merak edilen konuların başında ise "POMEM mülakat yerleri nasıl öğrenilecek?" sorusu geliyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri kapsamında gerçekleştirilecek olan alımlarda, POMEM mülakat yerleri sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Toplamda 12.000 öğrenci alınacak olan 32. Dönem POMEM için hem lisans hem de önlisans mezunu adaylar sınav sürecine dahil olacak. Bu noktada, POMEM mülakat yerleri için sorgulama ekranı adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, POMEM mülakat yerleri doğrulama işlemi nasıl yapılır?

POMEM SINAV YERİ SORGULAMA

POMEM sınav yeri sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden gerçekleştirilmektedir.

POMEM sınav yeri sorgulama! POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakat yerleri doğrulama!

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı aşamalarına katılacak olan adayların sınav merkezlerini ve tarihlerini açıklamıştır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden POMEM sınav yeri sorgulama işlemini gerçekleştirerek, sınav yerlerini öğrenebilirler.

POMEM sınav yeri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen sınav giriş belgeleri, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan duyurular resmi tebliğ niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, adayların POMEM sınav yeri sorgulama işlemini zamanında gerçekleştirmeleri ve sınav giriş belgelerini almaları büyük önem arz etmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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