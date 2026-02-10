Polis memuru ve eşini sokak ortasında darbettiler

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Taner Y., 6 Şubat Cuma günü Küçükçekmece ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde yer alan polis lojmanlarının önünde eşi Efsun Y. ile yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.'ye çarptı.

POLİS MEMURU VE EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİLER

Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.'yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

CEP TELEFONUNU DA GASP ETTİLER

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Taner Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Taner Y.'nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, polis memurunun kalabalık bir grup tarafından darbedildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

13 ŞÜPHELİDEN 3'Ü GÖZALTINDA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.