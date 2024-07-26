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Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor?

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Pi'nin Yaşamı filminin gerçek hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan filmin konusu merak konusu oldu. Peki, Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesi mi? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? İşte detaylar...

"Pi'nin Yaşamı" (Life of Pi), Yann Martel tarafından yazılmış bir romandır ve aynı zamanda Ang Lee tarafından yönetilen bir film uyarlamasıdır. Kitap ve film, gerçek bir hikayeye dayanmamakta; tamamen kurgusal bir eserdir. Peki, Pi'nin Yaşamı gerçek hikaye mi? Pi'nin Yaşamı konusu ne?

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.

Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor?

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCU KADROSU

  • Suraj Sharma
  • Irrfan Khan
  • Tabu
  • Adil Hussain
  • Gerard Depardieu
  • Rafe Spall
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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