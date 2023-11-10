Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Philips markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Philips hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Philips hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Philips hangi ülkenin markası, kimin malı?

PHİLİPS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Kuruluş 1891, Eindhoven

Kurucu Frederik Philips

Gerard Philips

Koninklijke Philips Electronics N.V. veya kısaca Philips, merkezi Hollanda'da bulunan ve 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyadaki en büyük elektronik şirketlerinden biridir.

Tarihçe

Şirket, Karl Marx'ın anne tarafından kuzeni olan Gerard Philips tarafından, 1891'de Hollanda'nın Eindhoven şehrinde kuruldu. İlk başta, ampuller ve bazı elektrikli aletler üretilmiştir. (Bu ilk fabrika daha sonra müze haline getirilmiştir.[4]) 1920'li yıllarda ise, vakum tüpleri gibi ürünlerle daha nitelikli üretime başlamıştır. 1927'de İngiliz elektronik şirketi Mullard ve 1932'de Alman üretici Valvo ile ortak üretim anlaşması yaptı. 1939'da Philishave isimli tıraş makinesini piyasaya sundu. Ayrıca şirket 1927'de PCJ adında bir radyo istasyonu kurdu. Günümüzde Radio Netherlands adıyla yayına devam eden radyo sadece Nazi İşgali sırasında yayınına ara verdi.