Perşembe günü hangi diziler var? 16 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 16 Ocak 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 16 Ocak 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kuruluş Osman
ATV: dizi yok
Kanal D: Annem Ankara
Show TV: Sandık Kokusu
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 OCAK
13.15 Seksenler
14.05 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"
22.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 4"
00.35 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"
02.15 Seksenler
03.50 Masumlar Apartmanı