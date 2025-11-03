Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 3 Kasım Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Bereketli Topraklar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Taşacak Bu Deniz

03:00 - Seksenler

04:40 - Lingo Türkiye

