Pazartesi günü hangi diziler var? 3 Kasım Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Bereketli Topraklar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Taşacak Bu Deniz

03:00 - Seksenler

04:40 - Lingo Türkiye