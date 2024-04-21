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Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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2024 Yerel Seçimlerinde Payas Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki, Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Payas yerel seçim sonuçları!

Payas Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Payas yerel seçim sonuçları!

PAYAS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Bekir Altan %46.61 oy oranıyla 11.193 oy alarak birinci sırayı elde etti. Saadet Partisi'nden Recep Baysal %30.92 oy oranıyla 7.426 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. CHP'den Mehmet Yılmaz ise %13.88 oy oranıyla 3.334 oy alarak üçüncü sıraya gelirken, Yeniden Refah Partisi'nden Orhan Kılıç %2.08 oy oranıyla 500 oy almıştır. Büyük Birlik Partisi'nden Ümmet Kaya %1.52 oy oranıyla 367 oy ve İYİ Parti'den Ayvaz Yakar %1.5 oy oranıyla 362 oy almışlardır. Bu sonuçlara göre, Bekir Altan AK Parti adayı olarak Payas Belediye başkanı olmuştur.

PAYAS BELEDİYE BAŞKANI BEKİR ALTAN KİMDİR?

Bekir Altan, 1968'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Payas'ta tamamlayan Altan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümlerini bitirdi.Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan Altan, Boğaziçi Üniversitesinde Uygulamalı Finans Programı eğitimini sürdürüyor.Öğretmen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Payas 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü olan Altan, 18 Nisan 1999'da Yakacık (Payas) Belde Belediye Başkanı seçildi. Altan, 5 dönem boyunca Payas Belediye Başkanı olarak görev yaptı.Bekir Altan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
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