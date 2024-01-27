Oy pusulası sırası nasıl olacak? AK Parti oy pusulasında kaçıncı sırada?
31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, kura çekimiyle belirleniyor. Peki, Oy pusulası sırası nasıl olacak? AK Parti oy pusulasında kaçıncı sırada? Kura çekimine toplamda 35 parti katıldı. Diğer partilerin sıralamaları da açıklandı.
Oy pusulası sırası nasıl olacak? Merak edilmekte. Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyecek kura çekimi yapılıyor. Seçime katılacak partileri tek tek açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi. Peki, Oy pusulası sırası nasıl olacak? AK Parti oy pusulasında kaçıncı sırada?
OY PUSULASI SIRASI NASIL OLACAK?
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle (Kura çekimi devam ediyor);
1 - AK Parti
3 - Sol Parti
5 - Memleket Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - Cumhuriyet Halk Partisi
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
30 - Aydınlık Demokrasi Partisi
31 – MHP
SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANAN PARTİLER
Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.