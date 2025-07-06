" Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?" sorusu, hem tarih meraklılarının hem de yarışma izleyicilerinin ilgisini çekti. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster" programında gündeme gelen bu soru, Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecine dair ilginç bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. Peki, Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?

OSMANLI DEVLETİ'NDE TELEFON İLK KEZ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE KULLANILMIŞTIR?

A) Abdülmecid

B) Abdülaziz

C) II. Abdülhamid

D) V. Mehmed

Doğru Cevap: C şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde telefon teknolojisiyle tanışma ve kullanma süreci, II. Abdülhamid döneminde başlamış ve bu dönemde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez II. Abdülhamid döneminde kullanılmaya başlanmıştır. II. Abdülhamid, 1876 yılında tahta çıkmasının ardından iletişim ve ulaşım alanlarında önemli yenilikler yapılmasına öncülük etmiştir. Bu padişah döneminde Osmanlı, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş ve uygulamaya koymuştur.

Telefon, Osmanlı Devleti'ne 1881 yılında İstanbul'da kurulan ilk hatla giriş yaptı. Bu ilk hat, Osmanlı Bankası ile Büyük Postane arasında çekildi. Bu gelişmeyle birlikte Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez resmi dairelerde ve önemli kurumlarda kullanılmaya başlandı.

II. Abdülhamid'in teknolojiye olan ilgisi sayesinde telgraf ve telefon gibi iletişim araçları devlet kurumlarında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, 1886 yılında telefonun "sakıncalı konuşmalara zemin hazırlayabileceği" düşünülerek bir süreliğine yasaklandığı da bilinmektedir.