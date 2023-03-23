Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de merak edilenler arasında Oruçluyken diş fırçalanır mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? soruları yer aldı.

"On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar ise Oruçluyken diş fırçalanır mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? sorularını merak etti

ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALANIR MI?

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur."