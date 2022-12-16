Son zamanlarda yaşanan olayların ardından birçok sosyal medya kullanıcı başta olmak üzere Örtülü reklam ne demek? Sorusunu ve Örtülü reklam ne anlama geliyor? Sorusunu araştırmaya başladı. Örtülü reklamlar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Örtülü reklam ne demek? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Örtülü reklam ne demek? Örtülü reklam ne anlama geliyor?

Sosyal medya platformlarının hayatımıza giderek adapte olması ile birlikte daha sık duymaya başladığımız Örtülü reklam ne demek? Sorusu, gündemde yer alıyor. Bu haberimizde birçok sosyal medya kullanıcısı başta olmak üzere merak edilen Örtülü reklam ne demek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Örtülü reklam ne demek? Örtülü reklam ne anlama geliyor?

ÖRTÜLÜ REKLAM NE DEMEK?

Örtülü reklam ya da bir başka deyişle gizli reklam, haber, yayın ya da program gibi formatların içerisinde, reklam olduğu alenen belirtilmeden yapılan reklamları ifade etmek için kullanılan kavramdır.

Örtülü reklam, herhangi bir kitle iletişim aracında; reklam için ayrılan yasal düzenlemelerin sınırlarının aşılarak, meşru olmayan bir yöntemle, ürün veya hizmete ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici şekil veya ifadelerin, sesli, yazılı ya da görsel biçimde kullanılmasıyla yapılmaktadır. Örtülü reklam meşru bir yöntem değildir ve kitle iletişim araçlarının kullanımıyla örtülü reklam yapmak yasaklanmıştır.