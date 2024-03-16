Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli?
Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Payas Belediye Başkan adayı olan Orhan Kılıç hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Orhan Kılıç'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ORHAN KILIÇ KİMDİR?
Orhan Kılıç, Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç gıda mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.