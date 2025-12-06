Haberler

Önünü kesip saldırdılar! Trafikte skandal anlar kameralarda

Önünü kesip saldırdılar! Trafikte skandal anlar kameralarda
Önünü kesip saldırdılar! Trafikte skandal anlar kameralarda



İstanbul'da trafikte bir kadın ve erkek, önünü kestikleri araç sürücüsüne saldırdı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul trafiğinde akıl almaz bir saldırı olayı yaşandı. Bir kadın ve bir erkek, seyir halindeki bir otomobilin önünü keserek sürücüye saldırdı.

Olay, İstanbul'un yoğun trafiği sırasında meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, plakası henüz netleşmeyen bir otomobilde bulunan bir kadın ve bir erkek, trafikte tartıştıkları başka bir sürücünün aracının önünükesti.

O ANLAR KAMERALARDA

Aracından inen çift, önünü kestikleri araca saldırmaya başladı. O anlar da kameralara yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Sol yapıp ikisinide mi ezemedin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

sağ kapıyı almazmıydım giderkenn

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZazaoğlu:

Servis şoförü trafikte kim bilir karşı tarafa neler yapmis hiç kimse durduk yere kimseye saldırmaz.Trafikte sabır diyorum bazen öyle sürücülere denk geliyor insan kavga Etmemek elde değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer kılıç:

n@mussuz yanında kadın var lavuk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Yanınıza Bibergazı ayı spreyi almadan yola çıkmayın benden tavsiye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
