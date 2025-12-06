Önünü kesip saldırdılar! Trafikte skandal anlar kameralarda

İstanbul trafiğinde akıl almaz bir saldırı olayı yaşandı. Bir kadın ve bir erkek, seyir halindeki bir otomobilin önünü keserek sürücüye saldırdı.

Olay, İstanbul'un yoğun trafiği sırasında meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, plakası henüz netleşmeyen bir otomobilde bulunan bir kadın ve bir erkek, trafikte tartıştıkları başka bir sürücünün aracının önünükesti.

O ANLAR KAMERALARDA

Aracından inen çift, önünü kestikleri araca saldırmaya başladı. O anlar da kameralara yansıdı.