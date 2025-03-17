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Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi?

Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcül Çarpışma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcül Çarpışma konusu, özeti ve Ölümcül Çarpışma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcül Çarpışma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Çarpışma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Çarpışma filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Çarpışma konusu nedir, Ölümcül Çarpışma oyuncuları kimler ve Ölümcül Çarpışma özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo'dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Chris Van Horne: John Cena

Luo Feng: Jackie Chan

Owen Paddock: Pilou Asbæk

Xiao Wei: Zhenwei Wang

Raider: Rachael Holoway

Non-Chinese Contractor: Max Huang

Max Huang: Amadeus Serafini

Henry Van Horne: Amadeus Serafini

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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