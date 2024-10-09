Ölüm anını yakınlarına izletti! Nevşehir'de ne oldu? Şahıs neden intihar etti?

Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 30 yaşındaki Yaşar A. kendini ağaca bağlayarak intihar etti. İntihar ettiği sırada Yaşar A. 'nın yakınlarını görüntülü aradığı öğrenildi. Olayın detayları merak ediliyor. Yaşar A.'nın ise ölüp ölmediği araştırılıyor. Peki, olay ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Şahıs neden intihar etti? İşte detaylar...

NEVŞEHİR'DE NE OLDU?

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Yaşar A. (30) gece saatlerinde yakınlarını görüntülü aradı. Cep telefonunu aracına sabitleyen Yaşar A. daha sonra kendisini iple ağaca asarak intihar etti.

YAKINLARINI NEDEN ARADI?

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden yakınları Yaşar A.'nın ağaca bağlı olduğu ipi keserek kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.