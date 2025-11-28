Haberler

Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi cadde üzerinde tartıştığı kişiyi yere yatırıp öldüresiye dövdü. Defalarca yumruk attığı şahsın kafasına ayağıyla tekme atan saldırganın daha sonra yürüyerek polis merkezine gidip teslim olması dikkat çekti. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Bir kişi Beyoğlu'nda başka bir kişiyi yumruklayarak ve tekmeleyerek darp etti.
  • Darp edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
  • Saldırgan polis merkezine giderek teslim oldu ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden Beyoğlu'nda, cadde üzerinde başlayan bir tartışma kavgayla bitti. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı diğer şahsı yere yatırarak acımasızca darp etti.

DEFALARCA YUMRUK ATIP TEKMELEDİ

Görgü tanıklarının şaşkın bakışları arasında mağdura defalarca yumruk atan saldırganın, darp sırasında şahsın kafasına ayağıyla sert tekme attığı görüldü. Darbedilen şahıs hastanede tedaviye alındı.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Saldırganın olay sonrası yaptığı hareket ise dikkat çekti. Kaçmak yerine, yürüyerek en yakın polis merkezine giden saldırgan, kendi isteğiyle teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

