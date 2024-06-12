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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 - 2025 okul takvimi! Birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman?

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 - 2025 okul takvimi! Birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair okul takvimi açıklandı. Öğrenciler ve velilerin merakla beklediği okulların açılış tarihi ve ara tatil dönemleri belirlendi. Yeni eğitim yılında okullar ne zaman açılacak ve ara tatiller ne zaman olacak sorularının yanıtları duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayımladı. Öğrenciler ve öğretmenler için merakla beklenen yeni eğitim yılında birinci ve ikinci dönem başlangıç tarihleri ile sınav ve ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenci ve öğretmenlerin en çok sorduğu sorulardan biri de "2024-2025 okullar ne zaman açılacak?" oldu. Bu takvimde belirlenen tarihler doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi ve diğer önemli tarihler netleşmiş oldu. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 - 2025 okul takvimi! Birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? İşte merak edilenler...

2024 - 2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, bu dönemde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil dönemlerinde öğrenciler ve öğretmenler dinlenme ve hazırlık yapma fırsatı bulacaklar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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