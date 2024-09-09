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ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. Sınav sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavı başarıyla geçen adaylar özel güvenlik sertifikası alarak mesleğe adım atabiliyorlar. ÖGG sonuçları genellikle sınavın yapılmasından 2-3 hafta sonra açıklanıyor. Peki, Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları, kılavuza göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

ÖGG SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarına adaylar, belirtilen tarihte E-Devlet veya Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Soğuk Haber Eğitim Yaşam

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