ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. Sınav sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavı başarıyla geçen adaylar özel güvenlik sertifikası alarak mesleğe adım atabiliyorlar. ÖGG sonuçları genellikle sınavın yapılmasından 2-3 hafta sonra açıklanıyor. Peki, Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?