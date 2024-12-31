O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları ve jüri üyeleri Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile belli oldu. 31 Aralık 2024 Salı akşamı yayınlanacak programda adeta ünlüler geçidi var. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?
O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI JÜRİLERİ KİM?
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ
MİNA DEMİRTAŞ
DOĞUKAN GÜNGÖR
ASLIHAN GÜNER
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
SILA TÜRKOĞLU
ALEYNA TİLKİ
DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
NALET BEBE
BURAK KUT
DİREN POLATOĞULLARI
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
BERFU - ESER YENENLER
GİRAY ALTINOK
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?
Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.