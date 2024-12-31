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O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?

O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları ve jüri üyeleri Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile belli oldu. 31 Aralık 2024 Salı akşamı yayınlanacak programda adeta ünlüler geçidi var. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI jürileri kim 2025?

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI JÜRİLERİ KİM?

MERT TURAK

BERİL POZAM - ERSİN ARICI

ESRA BİLGİÇ

BARIŞ KILIÇ

MİNA DEMİRTAŞ

DOĞUKAN GÜNGÖR

ASLIHAN GÜNER

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

SILA TÜRKOĞLU

ALEYNA TİLKİ

DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU

NALET BEBE

BURAK KUT

DİREN POLATOĞULLARI

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

BERFU - ESER YENENLER

GİRAY ALTINOK

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?

Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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