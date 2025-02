NOW yeni ismi ne olacak? NOW kapanıyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul merkezli başka bir NOW TV'nin itirazı üzerine, mevcut kanala 30 gün içinde yeni bir isim ve logo belirlemesi gerektiğini bildirdi. Bu sürenin dolmasına 15 gün kala, izleyiciler "NOW TV kapanıyor mu?" ve "NOW TV'nin yeni adı ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, NOW yeni ismi ne olacak? NOW kapanıyor mu?

NOW YENİ İSMİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl, Disney grubunun satın aldığı FOX TV, isim hakkı süresinin dolması nedeniyle 12 Şubat 2024 tarihinde adını NOW TV olarak değiştirmişti. Ancak, İstanbul'da aynı ismi taşıyan bir başka kanalın varlığı, RTÜK'e yapılan itirazları beraberinde getirdi. Bu itirazlar sonucunda, RTÜK mevcut NOW TV'ye 30 gün içinde isim ve logo değişikliği yapması için süre tanıdı. Belirlenen sürenin yarısı geride kalmış olmasına rağmen, kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Eğer belirtilen süre içinde gerekli değişiklikler yapılmazsa, RTÜK tarafından kanalın yayınlarının 3 ay süreyle durdurulması ve lisans iptali gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.