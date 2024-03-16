Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli?
Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Pınarbaşı Belediye Başkan adayı olan Nizamettin Akça hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Nizamettin Akça'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
NİZAMETTİN AKÇA KİMDİR?
Nizamettin Akça, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça iş insanıdır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.